Pese al gol de Messi, el Inter Miami debió conformarse con un empate por 2-2 ante San Diego

Tras ganar la Campeones Cup, el Inter Miami de Lionel Messi volvió a enfocarse en la MLS , pero no pudo pasar de un empate 2-2 como local ante el San Diego FC en el Nu Stadium que no lo permitió recortar distancia con Nashville, líder de la Conferencia Este a 11 puntos de distancia.

La que años atrás supo ser la temible dupla ofensiva del Barcelona fue la que la que hoy marcó para las Garzas, con un tanto de Pulga y Luis Suárez. Sin embargo, no les alcanzó para quedarse con el triunfo, ya que en la franquicia californiana estaba Anders Dreyer, que marcó un doblete para que todos terminara en una igualdad que no le sirve mucho a ninguno de los dos equipos.