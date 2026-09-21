Independiente Rivadavia visita a Barracas Central sin su figura: horario, formaciones y TV

El Azul del parque no tendrá a Alex Arce en una fecha donde los rivales de abajo se le acercaron mucho. Partido trascendental para los de Berti.

Independiente Rivadavia visitará a Barracas Central este lunes desde las 19 horas. Este juego es por la fecha 10, una fecha que lo tiene a la Lepra como líder de la anual, pero se le acercaron muchos rivales de peso. Además, esta tarde no contará con Alex Arce, que llegó a las 5 amarillas.

El Azul viene de quedar eliminado de Copa Argentina contra Atlético Tucumán y por eso buscará reponerse rápido, ya que también lo necesita si quiere seguir peleando la tabla anual. Alex Arce, su goleador y capitán, no estará por suspensión y Fabrizio Sartori será el reemplazante. En defensa hay dudas, pero Berti apuesta por la base titular para afrontar un duro partido ante Barracas.

Este fin de semana ganó Rosario Central, Boca y Vélez. Lo positivo es que perdió Argentino Juniors, aunque jugó con el Canalla. El Fortín quedó con 48 puntos, al igual que Independiente Rivadavia, y el Xeneize y los rosarinos quedaron con 47. Es por eso que la Lepra está obligada a sumar de a 3 para alejarse.

Los de Damián Ayude hace 7 partidos que no ganan, el DT no tiene asegurado su puesto y por eso buscarán la recuperación para tener alguna chance de acercarse a los puestos de playoffs.

Probables formaciones Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martín, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra, Gonzalo Maroni y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.