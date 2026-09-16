Independiente Rivadavia, eliminado de la Copa Argentina: tras el 1-1, perdió por penales ante Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia , vigente campeón de la Copa Argentina , quedó eliminado por penales en cuartos de final del certamen federal ante Atlético Tucumán tras empatar 1-1 durante los 90 minutos. El gran protagonista de la definición fue el arquero del Decano, Luis Ingolotti, quien atajó tres remates consecutivos.

El encuentro se disputó en el estadio Eduardo Gallardón, con Jorge Baliño como árbitro y Pablo Dóvalo a cargo del VAR. El mendocino se había puesto en ventaja mediante un penal sancionado tras la intervención del VAR.

Durante los primeros 15 minutos, el encuentro fue parejo y de mucha disputa en el mediocampo. Ambos equipos se mostraron ordenados, cerraron bien los espacios y prácticamente no permitieron situaciones claras frente a los arcos.

La primera aproximación llegó recién a los 23 minutos y fue para Atlético Tucumán . Franco Nicola probó desde larga distancia con un potente zurdazo que pasó muy cerca del palo.

El Decano tomó algo más de protagonismo durante los minutos siguientes y logró acercarse al área de la Lepra, aunque no encontró la precisión necesaria en los metros finales para transformar ese dominio en una ocasión concreta.

Matías Fernández (10), de Independiente Rivadavia, cubre el balón ante la marca de Godoy, volante de Atlético Tucumán.

Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al descanso sin goles, a los 42 minutos Independiente Rivadavia reclamó penal por una mano de Luciano Vallejo dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y, tras observarla, sancionó la pena máxima a favor del conjunto mendocino.

¡LA REVISIÓN DEL VAR Y LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO!



Baliño observó mano de Vallejo y cobró la pena máxima a favor de Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán, por la Copa Argentina. pic.twitter.com/cHlI7bn8eC — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

Álex Arce asumió la responsabilidad y no falló. El delantero abrió el pie y colocó la pelota contra el palo izquierdo, mientras el arquero se arrojó hacia el otro lado. Así, la Lepra se puso 1 a 0 arriba antes del descanso.

El gol de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

Arce puso el 1-0 de penal para Independiente Rivadavia TyC Sports

En el complemento, a los 12 minutos, Independiente Rivadavia tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja. Matías Fernández quedó mano a mano tras lanzarse al ataque, pero la pelota se le fue larga. Ante la salida del arquero, el delantero buscó el contacto y cayó dentro del área intentando que el árbitro sancionara penal. Sin embargo, la acción no prosperó.

Con el correr de los minutos, Atlético Tucumán comenzó a adelantarse en el campo, obligado por la necesidad de encontrar el empate. La Lepra, en tanto, replegó sus líneas y apostó a lastimar de contragolpe, aunque no consiguió encontrar los espacios necesarios para sentenciar el partido.

El Decano insistió hasta el final y encontró su premio en tiempo agregado. A los 47 minutos, un centro desde la izquierda cayó sobre el área de Independiente Rivadavia y Alexis Canelo se impuso en las alturas.

El delantero alcanzó a peinar la pelota de cabeza y la mandó al fondo de la red para establecer el 1 a 1. El golpe llegó cuando la Lepra parecía tener controlado el partido y obligó a definir al ganador desde los doce pasos.

Canelo empató en el descuento para el Decano

¡AGÓNICO EMPATE DE ATLÉTICO TUCUMÁN!



En una de las últimas, Canelo marcó el 1-1 ante Independiente Rivadavia, por un lugar en las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/cGl8Lhrwl7 — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

Así, Atlético Tucumán consiguió estirar la definición hasta los penales y dejó sin efecto la ventaja que Independiente Rivadavia había conseguido sobre el cierre del primer tiempo.

En la definición por penales, Fabrizio Sartori y Sheyko Studer convirtieron para la Lepra, mientras que Leandro Díaz y Rodrigo Granillo hicieron lo propio para el Decano. Luego llegó el momento decisivo de Ingolotti.

El arquero tucumano le contuvo los remates de Iván Villalba, Álex Vigo y Alex Arce, mientras que Nicolás Bolcato había detenido el disparo de Clever Ferreira para mantener con vida a Independiente.

Atlético Tucumán venció 3-2 por penales a Independiente Rivadavia y sacó pasaje rumbo a semifinales de la Copa Argentina. Fotobaires

Con la victoria, Atlético Tucumán avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará al ganador del cruce entre Platense y Estudiantes de La Plata.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán