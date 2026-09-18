Independiente Rivadavia pierde a una de sus figuras para los próximos dos partidos: el motivo

La Lepra tiene compromisos muy importantes y no contará con su capitán para los próximos dos encuentros. Malas noticias para Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia viene de quedar elimando de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. A esto se le suma la eliminación de Copa Libertadores, pero el Azul del Parque sigue teniendo por delantes objetivos muy importantes como lo son la tabla anual, el clausura y la Supercopa contra Estudiantes de La Plata. La mala noticia es que no podrá contar con Alex Arce, su capitán y goleador, para los próximos dos encuentros.

Alex Arce lleva 7 goles en el clausura, es su capitán y además el mejor jugador por escándalo. El paraguayo recibió la quinta amarilla contra Aldosivi de Mar del Plata en el triunfo 4-3 en el Gargantini y por eso se perderá el encuentro del lunes ante Barracas Central a las 19 horas. Si bien es un cachetazo, el delantero arrastraba 4 amarillas y estaba al límite.

Álex Arce convirtió de penal y marcó su vigésimo tanto en la temporada. Implacable. @Copa_Argentina Igualmente esto no termina acá, ya que Alex Arce fue convocado a la Selección de Paraguay para esta fecha FIFA de septiembre/octubre y no estará tampoco el viernes 2 de octubre para jugar contra Gimnasia de La Plata. El goleador se pierde dos partidos en los que la Lepra se pelea el primer puesto de la tabla anual.

Paraguay juega juega el domingo 27 de septiembre ante Bolivia en Washington, Estados Unidos, y el sábado 3 de cotubre frente a Colombia en Nueva Jerseu, Estados Unidos.

Si bien todavía falta la práctica del sábado y del domingo, Alfredo Berti juntará en ataque a Fabrizio Sartori, Maximiliano Salas y Matías Fernández para intentar suplir a Arce. Independiente también estará muy atento a lo que pase esta fecha con algunos equipos.