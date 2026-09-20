Bajo una lluvia torrencial, Boca le ganó y muy bien 2-0 a un San Lorenzo que jugó 60 minutos con diez

En un clásico caliente y con la lluvia como protagonista, Boca pisó fuerte en el Nuevo Gasómetro y venció con mucha autoridad a San Lorenzo por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso por 2-0 con goles de Leandro Lozano, a los 12 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel, que sentenció la historia a los 27'. El partido, además, estuvo marcado por la tempranera expulsión de Manuel Insaurralde al minuto 30 de la primera parte, tras un planchazo criminal sobre Santiago Ascacibar.

Así, el Xeneize alcanzó nueve partidos al hilo sin perder en el campeonato local y la racha se extiende a 14 contando todas las competencias (Copa Argentina y Sudamericana). San Lorenzo , por su lado, sigue escapándole a los clásicos no pudo ganar ninguno de los clásicos en 2025: dos derrotas ante Huracán y Boca y un amargo empate ante Independiente.

El encuentro comenzó con intensidad y la primera ocasión clara perteneció al equipo de Rubén Darío Insúa: a los 7 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Facundo Farías, Rodrigo Auzmendi avisó con un cabezazo que pasó rozando el poste.

La respuesta xeneize fue inmediata a través de un frentazo de Lautaro Di Lollo y arremetidas de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, a quien José Devecchi le adivinó un intento de vaselina.

El desarrollo del juego cambió drásticamente a la media hora de la primera parte, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó con roja directa a Manuel Insaurralde tras una dura entrada sobre Ascacibar.

La expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del clásico

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Pese a la superioridad numérica y a las chances desaprovechadas por Leonel Flores y el propio Ascacíbar, la visita se fue al descanso en tablas.

En el complemento, tras un potente aviso de Leandro Paredes desde fuera del área, la apertura del marcador llegó a los 12 minutos: Flores desbordó por la banda, envió el centro atrás y Leandro Lozano sacó un fuerte remate junto al palo izquierdo.

Leandro Lozano la ajustó abajo de zurda para el 1-0 de Boca

El gol de Leandro Lozano a San Lorenzo. Video: TNT Sports

Merentiel la empujó abajo del arco y estableció el 2-0 del Xeneize

A los 27 minutos, Lautaro Blanco superó con un caño a Ezequiel Herrera y mandó un centro rasante que Merentiel conectó para sellar el 2 a 0 definitivo.

En el tramo final, marcado por el diluvio y un corte parcial de luz, San Lorenzo no logró reaccionar y el triunfo quedó en manos de Boca.

El gol de Miguel Merentiel a San Lorenzo. Video: TNT Sports

Fuente: NA

El minuto a minuto de San Lorenzo - Boca