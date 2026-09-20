Video: la irresponsable expulsión de Insaurralde en el primer tiempo de San Lorenzo contra Boca

San Lorenzo se quedó con diez hombres a la media hora de juego por una dura entrada de Manuel Insaurralde a Santiago Asacacíbar.

El clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors de este domingo se jugó como marca la historia: con hacha y tiza. Fue sin dudas un duelo picante, como se esperaba en la previa, pero Manuel Insaurralde se tomó esta premisa demasiado en serio y terminó comprometiendo seriamente a su equipo.

Es que promediando la primera media hora de juego, el Ciclón se quedó con diez hombres por una imprudente falta del experimentado mediocampista de 30 años en el círculo central, lugar en el que le aplicó un durísimo planchazo a Santiago Ascacíbar.

La expulsión de Insaurralde por una dura falta a Ascacíbar TNT Sports Fue tan fuerte y clara la falta -el Ruso se quedó un rato revolcándose del dolor-, que el árbitro Nazareno Arasa, que estaba a unos metros, no necesitó volver a ver la jugada en los monitores y sacó la tarjeta roja de manera inmediata, pero a los reclamos del 8 azulgrana, que no tenía muchos argumentos para discutir el fallo.

Para colmo, se trató de una doble infracción, ya que unos segundos antes de embestir a Ascacíbar, Insaurralde había barrido a Leandro Paredes en una acción que, de mínima, hubiera sido merecedora de amonestación. Aunque la jugada inmediatamente posterior la terminó dejando en segundo plano.