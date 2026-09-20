Video: la irresponsable expulsión de Insaurralde en el primer tiempo de San Lorenzo contra Boca
San Lorenzo se quedó con diez hombres a la media hora de juego por una dura entrada de Manuel Insaurralde a Santiago Asacacíbar.
El clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors de este domingo se jugó como marca la historia: con hacha y tiza. Fue sin dudas un duelo picante, como se esperaba en la previa, pero Manuel Insaurralde se tomó esta premisa demasiado en serio y terminó comprometiendo seriamente a su equipo.
Es que promediando la primera media hora de juego, el Ciclón se quedó con diez hombres por una imprudente falta del experimentado mediocampista de 30 años en el círculo central, lugar en el que le aplicó un durísimo planchazo a Santiago Ascacíbar.
La expulsión de Insaurralde por una dura falta a Ascacíbar
Fue tan fuerte y clara la falta -el Ruso se quedó un rato revolcándose del dolor-, que el árbitro Nazareno Arasa, que estaba a unos metros, no necesitó volver a ver la jugada en los monitores y sacó la tarjeta roja de manera inmediata, pero a los reclamos del 8 azulgrana, que no tenía muchos argumentos para discutir el fallo.
Para colmo, se trató de una doble infracción, ya que unos segundos antes de embestir a Ascacíbar, Insaurralde había barrido a Leandro Paredes en una acción que, de mínima, hubiera sido merecedora de amonestación. Aunque la jugada inmediatamente posterior la terminó dejando en segundo plano.
A pesar de la desventaja numérica, San Lorenzo logró aguantar lo que quedaba del primer tiempo con el arco en cero. Sin embargo, el complemento se le hizo demasiado largo y no pudo evitar que Boca se terminara quedando con la victoria por 2-0 gracias a los goles de Leandro Lozano a los 57' y Miguel Merentiel a los 73'.