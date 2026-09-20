En vivo: Godoy Cruz no pudo sostener la ventaja y empata 1-1 con Deportivo Morón
Godoy Cruz ganaba en el Nuevo Francisco Urbano con un gol de penal de Martín Pino a los 30 minutos, pero Emilio Lazza lo igualó para Morón a los 35'.
Por la fecha 30 de la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz Antonio Tomba busca estirar su buen momento y conseguir su cuarto triunfo de manera consecutiva y se mide en condición de visitante contra Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano en un duelo clave por el primer lugar de la Zona A.