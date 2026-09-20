En vivo: con mucha autoridad, Boca vence 2-0 a un San Lorenzo que juega con diez desde el minuto 30
Lozano puso en ventaja al Xeneize a los 12 minutos del ST y Merentiel estiró diferencias a los 27'. Manuel Insaurralde vio la roja en el Ciclón por un planchazo criminal.
En un duelo con mucha pica e historia, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Ciclón viene de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, mientras que el Xeneize llega en alza tras haber obtenido el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.
La expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del clásico
Leandro Lozano la ajustó abajo de zurda para el 1-0 de Boca
Merentiel la empujó abajo del arco y estableció el 2-0 del Xeneize
Nota en construcción...