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En vivo: con mucha autoridad, Boca vence 2-0 a un San Lorenzo que juega con diez desde el minuto 30

Lozano puso en ventaja al Xeneize a los 12 minutos del ST y Merentiel estiró diferencias a los 27'. Manuel Insaurralde vio la roja en el Ciclón por un planchazo criminal.

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Leandro Lozano festeja su gol ante San Lorenzo. Fue el 1-0 con el que Boca encaminó un triunfo vital.&nbsp;

Leandro Lozano festeja su gol ante San Lorenzo. Fue el 1-0 con el que Boca encaminó un triunfo vital. 

FotoBaires

En un duelo con mucha pica e historia, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Ciclón viene de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, mientras que el Xeneize llega en alza tras haber obtenido el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

La expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del clásico

Leandro Lozano la ajustó abajo de zurda para el 1-0 de Boca

El gol de Leandro Lozano a San Lorenzo.

Merentiel la empujó abajo del arco y estableció el 2-0 del Xeneize

El gol de Miguel Merentiel a San Lorenzo.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de San Lorenzo - Boca

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