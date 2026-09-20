La picante cargada de Boca a San Lorenzo tras ganarle el clásico en el Nuevo Gasómetro

Luego del triunfo a domicilio, Boca no dejó pasar la oportunidad de burlarse de San Lorenzo con un posteo que fue ampliamente festejado por sus hinchas.

Boca Juniors se impuso 2-0 en el clásico contra San Lorenzo este domingo por la tarde en el Nuevo Gasómetro. En un partido en el que fue ampliamente superior y jugó con un hombre más por más de una hora, se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo.

Un gran triunfo para el equipo del Vasco Arruabarrena, que estira su invicto a 14 partidos (7 ganados y 7 empatados) entre todas las competencias, logró asentarse en los puestos de playoffs y alcanzó provisoriamente el segundo lugar de la Tabla Anual, lo que le estaría dando la clasificación a la Copa Libertadores.

El picante posteo de Boca tras ganar en el Nuevo Gasómetro Estés donde estés pic.twitter.com/my8MxzBQJY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 20, 2026 Y al tratarse de una victoria ante uno de sus más grandes rivales, el Xeneize disfrutó el doble y no dejó pasar la oportunidad de burlarse del ciclón con un picante posteo en sus redes sociales. El mismo consiste en una compilado con los goles y festejos del partido, musicalizado nada menos que con La canción del supermercado, de Turf.

Por supuesto, es una clara chicana por la histórica pérdida de los terrenos de Avenida La Plata donde el cuadro de Boedo tenía su cancha, en donde la cadena Carrefour instaló una de sus sucursales, lo que le valió innumerable cargadas desde entonces. Para coronarlo, la cuenta oficial del club encabezó la publicación con el verso de la canción de dice "Estés donde estés", jugando con la "ambigüedad" del barrio de San Lorenzo.

Y si bien esa fue la gastada más destacada, no fue la única. Boca deslizó algunas ligeras burlas al equipo de Ruben Darío Insua, entre las que resalta un post de Instagram musicalizado con Twist and Shout de Los Beatles, la icónica cortina del programa de Marcelo Tinelli, uno de los más célebres y reconocidos hinchas azulgranas, quien también ejerció la vicepresidencia y la presidencia durante la última década.