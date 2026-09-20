Arruabarrena destacó el partidazo de Boca en el 2-0 a San Lorenzo, pero dejó una clara advertencia: "Habrá que tratar de..."

Boca se impuso con mucha autoridad en el Nuevo Gasómetro y el Vasco se mostró contento en conferencia, pero también bajó un mensaje para lo que viene.

Con Rodolfo Arruabarrena en el banco, Boca se acostumbró a vivir con la flechita para arriba. Y lo cierto es que el Xeneize dio una nueva muestra de carácter ante San Lorenzo, a quien venció con mucha autoridad en el Nuevo Gasómetro para estirar su invicto a 14 partidos y dejar en claro que ahora también va por el primer puesto de la tabla anual (al momento quedó tercero con 47 puntos).

"Muy conforme con todo el equipo y con los chicos, esperamos después de este parate de 2 días, volver mejor", comenzó diciendo el Vasco en conferencia, en relación a los dos días libres que tendrá el plantel después del triunfazo en Boedo.

Leandro Lozano festeja su gol ante San Lorenzo. Fue el 1-0 con el que Boca encaminó un triunfo vital. FotoBaires De todas maneras, Boca no tendrá mucho tiempo para descansar la menta y, sobre todo, las piernas producto de la intensa seguidilla que viene arrastrando. Es que el próximo domingo se verá las caras con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, en otro duelo trascendental para el semestre.

El mensaje del Vasco Arruabarrena por los compromisos importantes que se le vienen a Boca Arruabarrena lo sabe más que nadie y es por eso que advirtió que "nunca estoy satisfecho, siempre los DT's queremos más, y vs Racing debemos estar mejor que hoy. Esta semana trabajaremos cosas a mejorar que tendremos más tiempo y hacer las cosas mejor durante los partidos".

A su vez, el DT del Xeneize remarcó un aspecto clave que dejó el duelo en Boedo y que no se había visto en los últimos partidos del equipo, poniendo sobre la mesa el nombre del lesionado Tomás Aranda. En ese sentido, subrayó: "Hoy fue un buen partido, como Estudiantes y Vélez, creo que hoy es la primera vez que hemos tenido fluidez ofensiva sin Aranda y eso es importante, habrá que tratar de mostrarlo los próximos partidos, me ha gustado el equipo en cuanto a protagonismo".