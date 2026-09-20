El sincericidio de Ruben Darío Insua tras la derrota de San Lorenzo ante Boca

Ruben Darío Insua hizo hincapié en las dificultades que tuvo San Lorenzo durante el partido, incluso antes de la expulsión de Manuel Insaurralde.

Bajo una intensa lluvia, San Lorenzo perdió 2-0 el clásico de este domingo contra Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por la fecha 10 del Torneo Clausura. De este modo, Ruben Darío Insua sumó la primera derrota en el arranque de su tercer ciclo como DT del cuadro de Boedo.

En un encuentro intenso, el Ciclón se vio muy condicionado por la expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del primer tiempo, que lo obligó a jugar más de una hora con un hombre menos. Sin embargo, el Gallego reconoció que las cosas ya se le habían complicado desde antes.

El honesto análisis de Insua tras la caída de San Lorenzo contra Boca ESPN "Nos estaba costando bastante el partido con once jugadores, imaginate con diez. Después también es virtud del rival; cuando vos no podés tener la pelota, tenés que tratar de evitar que te hagan daño. Y si no lo ganás en la construcción de juego, terminás sin convertir", indicó en primer término en conferencia de prensa.

En la misma sintonía, destacó el poderío del plantel xeneize: "Boca tiene muchos jugadores de jerarquía y un muy buen volumen físico. Aún estando once contra once, no podíamos tener la pelota. Imagínate con un jugador menos...", insistió el entrenador azulgrana.