La planta de flores blancas que todos quieren tener en el jardín: resiste heladas y necesita pocos cuidados

La planta de viburno destaca por su resistencia a las heladas y la escasa necesidad de cuidados, convirtiéndola en una opción de alta demanda ornamental.

Las flores blancas aportan elegancia y transmiten una profunda sensación de tranquilidad en cualquier espacio verde. Más allá de las tradicionales hortensias, el viburno se posiciona como una alternativa súper resistente, sencilla de mantener y con un valor ornamental altamente valorado por los paisajistas y jardineros.

Esta planta se adapta muy bien al clima de Argentina y se cultiva con éxito en gran parte del territorio nacional. Aunque prefiere las regiones templadas, destaca por su resistencia a las bajas temperaturas y las heladas intensas. La ubicación ideal para su desarrollo es a pleno sol o en semisombra, protegiéndolo de la radiación directa durante las tardes en aquellas zonas con veranos extremadamente calurosos para evitar que se quemen sus hojas.

Los cuidados esenciales para esta planta El riego requiere ser moderado pero constante. Durante su primer año de plantación, la tierra debe permanecer húmeda sin llegar a encharcarse. La frecuencia de agua cambiará según la estación del año: mientras en verano es necesario aumentar los riegos, en invierno deben distanciar los aportes hídricos.

La planta que se adapta a las bajas temperaturas y decora el jardín con flores blancas. Shutterstock El tipo de suelo resulta fundamental para asegurar una floración espectacular. El viburno prefiere terrenos profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica, siendo recomendable enriquecer la tierra con compost o humus de lombriz si el suelo es pobre. Además, es clave aplicar un fertilizante equilibrado durante la primavera para estimular su crecimiento.