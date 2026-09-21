Para sembrar hoy, 21 de septiembre: la planta que llena de flores el balcón y casi no necesita riego

La llegada de la primavera abre una nueva temporada para renovar balcones y terrazas, pero no todas las plantas responden bien al calor ni a los espacios reducidos. La portulaca es una planta que reúne varias ventajas: crece rápido, ocupa poca superficie, soporta períodos sin agua y produce flores intensas durante los meses cálidos.

También conocida como flor de seda, rosa de musgo o verdolaga de flor, la Portulaca grandiflora es una especie anual originaria de Sudamérica. Sus tallos carnosos se extienden sobre el sustrato y forman una cubierta baja, acompañada por flores rojas, naranjas, amarillas, rosadas o blancas. La ficha botánica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte señala que puede alcanzar unos 20 centímetros de altura y cerca de 30 centímetros de ancho, por lo que resulta adecuada para macetas, bordes y recipientes colgantes.

Cuándo y cómo sembrar portulaca en una maceta El comienzo de la primavera es un buen momento para iniciar el cultivo, aunque la fecha no debería tomarse como una regla idéntica para toda la Argentina. En las regiones donde todavía pueden registrarse heladas tardías conviene esperar hasta que pase ese riesgo o comenzar la germinación en un espacio protegido. La Royal Horticultural Society recomienda sembrar con temperaturas de entre 13 y 18 grados y trasladar los plantines al exterior después de las últimas heladas. Para iniciar el proceso, las semillas deben distribuirse sobre un sustrato liviano y cubrirse apenas, ya que son muy pequeñas. Luego se humedece la superficie con cuidado para evitar que el agua las arrastre o las agrupe en un solo sector.

La maceta necesita orificios amplios en la base. La portulaca tolera suelos pobres y arenosos, pero no responde bien cuando sus raíces permanecen en un medio saturado de agua. El recipiente puede rellenarse con una mezcla aireada que facilite tanto la retención necesaria como la salida del excedente. Especialistas del Instituto de Floricultura del INTA explican que un medio de cultivo debe proporcionar agua, aire, nutrientes y sostén, con poros pequeños que conserven humedad y otros más grandes que permitan el drenaje. Una composición compacta reduce el oxígeno disponible para las raíces y aumenta la susceptibilidad a enfermedades.

Archivo MDZ Cuánto sol y agua necesita la portulaca La ubicación es determinante. Esta planta necesita al menos seis horas diarias de sol directo para desarrollarse y mostrar una floración abundante. Sus flores suelen abrirse con la luz y cerrarse durante la noche o en jornadas nubladas. Por esa razón, un balcón oscuro, orientado hacia una zona sin sol o cubierto por edificios no ofrecerá las mejores condiciones. En cambio, una terraza luminosa o una ventana soleada permitirá que los tallos se expandan y caigan sobre el borde de la maceta.