Para qué sirve y por qué recomiendan poner canela en la lengua de suegra

El polvo de canela se aconseja como medida preventiva para la lengua de suegra, ayudando a frenar patógenos en el sustrato sin dañar la planta.

Conocida popularmente como "lengua de suegra", la sansevieria se consolidó como una de las plantas de interior más elegidas para la decoración del hogar. Esta especie se destaca por su alta resistencia a la falta de riego y su capacidad de adaptación a distintos niveles de luz.

Todo esto hace que la planta sea la opción ideal para quienes se inician en la jardinería.

La lengua de suegra es una planta muy resistente. Sin embargo, a pesar de su gran fortaleza, la planta no está exenta de sufrir el ataque de hongos y bacterias que deterioran su follaje y tornan sus hojas amarillentas.

Para prevenir estas afecciones, especialistas en jardinería recomiendan un método casero y accesible: el uso de canela en polvo.

Propiedades y correcta aplicación en la lengua de suegra La efectividad de la canela radica en su contenido de cinamaldehído, un componente con propiedades antifúngicas naturales capaz de frenar el desarrollo de patógenos en el sustrato. Los expertos aclaran que no funciona como un plaguicida directo o repelente de insectos, sino como un protector preventivo para la salud de la planta.