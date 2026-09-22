Esta película de Netflix dura 2 horas: acción y terror hasta el final
La película de Netflix que mezcla terror y acción en un avión y muchos le dan una buena calificación.
Si buscas una peli de terror y acción que te atrape de una vez, esta de Netflix es para ti. Un grupo de terroristas secuestra un vuelo trasatlántico nocturno y todo parece un thriller de secuestro clásico. Hasta que una mujer que viaja con su hijo enferma revela un secreto monstruoso que cambia todo. Se llama Cielo rojo sangre, es alemana, dura 2 horas y tiene 80% de aprobación en Rotten Tomatoes.
Netflix terror acción: de qué trata y por qué engancha
La historia sigue a Nadja, interpretada por Peri Baumeister, que va con su hijo Elias de 10 años a Nueva York. Nadja padece una extraña enfermedad de la sangre que la obliga a tomar medicación y evitar la luz. Lo que nadie sabe es que no es una enfermedad común: es vampirismo.
Su esposo murió por la misma causa y ella solo busca una cura para no dejar a su hijo solo. En pleno vuelo aparece el secuestro. Un comando armado toma la cabina, busca dinero y desvío del avión. Ahí empieza la acción dura. Hieren a Nadja y la dejan por muerta. Pero su cuerpo reacciona de otra forma. Para salvar a su hijo, Nadja deja salir al monstruo que lleva dentro. No es la típica vampira sexy, es un ser salvaje, huesudo, sediento de sangre, con colmillos que parten la cara. El avión se vuelve un matadero.