Esta película de Netflix dura 2 horas: acción y terror hasta el final

Si buscas una peli de terror y acción que te atrape de una vez, esta de Netflix es para ti. Un grupo de terroristas secuestra un vuelo trasatlántico nocturno y todo parece un thriller de secuestro clásico. Hasta que una mujer que viaja con su hijo enferma revela un secreto monstruoso que cambia todo. Se llama Cielo rojo sangre, es alemana, dura 2 horas y tiene 80% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Netflix terror acción: de qué trata y por qué engancha La historia sigue a Nadja, interpretada por Peri Baumeister, que va con su hijo Elias de 10 años a Nueva York. Nadja padece una extraña enfermedad de la sangre que la obliga a tomar medicación y evitar la luz. Lo que nadie sabe es que no es una enfermedad común: es vampirismo.