Los ejercicios para lucir brazos firmes en poco tiempo

Lucir brazos fuertes requiere constancia. La flacidez en la zona de los tríceps aparece por falta de estimulación muscular directa y paso de los años. Integrar estos ejercicios en casa cambia por completo la firmeza en poco tiempo.

Rutina práctica para tonificar bíceps y tríceps sin complicarse Las flexiones de brazo con apoyo en la pared son perfectas para empezar la rutina. Este movimiento fortalece el pecho y los tríceps de forma progresiva sin cargar la espalda. Solo necesitas apoyar las palmas y flexionar los codos con el cuerpo firme.

Procura hacer tres series de 12 repeticiones controlando la bajada en todo momento. Vas a sentir cómo trabaja la zona posterior del brazo desde el primer intento. Es una variante segura que cuida tus articulaciones y prepara la musculatura.

Las extensiones de tríceps sobre una silla estable ayudan a combatir la soltura debajo del brazo. Te sientas al borde, apoyas las manos a los lados de la cadera y deslizas el cuerpo. Luego bajas despacio doblando los codos hacia atrás y subes con fuerza.

Mantener la espalda cerca del asiento evita molestias en los hombros durante el esfuerzo. Este ejercicio enfoca toda la energía en la parte trasera que suele perder firmeza. Realiza tres tandas cortas descansando un minuto entre cada serie de trabajo.