Tu cuerpo cambia a los 50 años: gana fuerza con estos ejercicios y cuida tus articulaciones

Los 5 ejercicios clave para ganar fuerza y cuidar tus articulaciones. Olvida las rutinas tradicionales si ya cumpliste los 50 años.

Entrenar igual no funciona. Seguir con las mismas rutinas pesadas de siempre desgasta tus articulaciones sin darte grandes resultados. Es momento de adaptar tus ejercicios para ganar fuerza real y cuidar la salud a tus 50 años.

Ejercicios clave para cuidar tus músculos y articulaciones El empuje de cadera o hip thrust es perfecto para ganar fuerza muscular. Este movimiento activa la zona posterior del cuerpo sin recargar la columna vertebral. Mantener los glúteos fuertes te ayuda a caminar mejor y evitar dolores.

El paseo del granjero consiste en caminar cargando peso en ambas manos. Trabaja el agarre, la postura y activa toda la zona abdominal de forma directa. Además, fortalece la densidad ósea sin someter las rodillas a grandes impactos.

La prensa de pálloff es un ejercicio excelente para la estabilidad del torso. Usas una banda elástica para resistir la fuerza sin girar la cintura. Protege tu espalda baja y fortalece los músculos profundos del abdomen sin hacer abdominales.

Las sentadillas a una sola pierna sobre un escalón mejoran el equilibrio. Trabajar de forma individual cada pierna corregirá desequilibrios de fuerza en las caderas. Te dará mayor agilidad y estabilidad para subir escaleras sin esfuerzo diario.