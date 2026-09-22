Netflix estrenó una comedia española que te va a hacer reír entre semana

"Gracias, equipo" es la nueva comedia de Netflix que retrata el mundo corporativo y las estrategias de supervivencia de los empleados.

Netflix acaba de sumar a su catálogo una hilarante comedia española que se presenta como la opción perfecta para desenchufarse de las obligaciones a mitad de semana. La producción Gracias, equipo se adentra en el competitivo mundo corporativo de trajes, reuniones interminables y dinámicas de grupo, construyendo un relato ácido en el que muchos empleados pueden verse reflejados.

La trama sigue a un grupo de trabajadores que prepara sus valijas para asistir al habitual retiro anual de la empresa. La escapada pretende ser una jornada para estrechar lazos, conectar con los compañeros y fingir entusiasmo ante las típicas actividades de coaching. Sin embargo, la convivencia da un giro dramático cuando la Dirección y el área de Recursos Humanos eligen ese contexto para comunicar una noticia devastadora: la mitad del personal será despedida al finalizar el viaje.

A partir de ese anuncio, las dinámicas de integración al aire libre se transforman de inmediato en un auténtico campo de batalla. La desesperación por conservar el puesto desata una oleada de rivalidades, traiciones inesperadas y alianzas estratégicas por pura conveniencia entre los trabajadores.

No te pierdas el tráiler de la película El elenco principal reúne a grandes figuras del cine español. Alexandra Jiménez interpreta a Olga, una empleada que regresa tras su licencia por maternidad con la ilusión de ser ascendida; mientras que Maribel Verdú encarna a la implacable directiva que lidera la reestructuración de la compañía. Por su parte, Pedro Casablanc y Raúl Tejón completan las actuaciones protagónicas dentro del convulsionado grupo de empleados.