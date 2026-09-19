Adiós al inodoro tradicional: el nuevo modelo que es elegante y transforma por completo el baño

La remodelación de baños se enfoca en la funcionalidad y estética, adoptando smart toilets que ofrecen desde luz nocturna hasta control remoto y secador.

La tendencia que propone un cambio en el baño.

El baño dejó de ser un ambiente olvidado en la casa para convertirse en un protagonista clave de la decoración y la funcionalidad. En la búsqueda constante por optimizar metros cuadrados y lograr ambientes visualmente limpios, el inodoro blanco tradicional a la vista comenzó a perder terreno frente a nuevas alternativas modernas que conquistan las remodelaciones en Argentina.

Los smart toilets se presentan como el nuevo elemento en tendencia. Se trata de una sola pieza que intengra todas las funciones de otros accesorios separados como el bidet o el papel higiénico. Pero también llaman la atención por sus diseños de cerámica con instalación inmediata y funciones como aromateparia, esterilización UV y luz colorida detrás.

Las funciones del inodoro inteligente A diferencia de los modelos clásicos, los inodoros inteligentes presentan una estructura compacta, con conexiones ocultas para mejorar la estética del baño.

El inodoro inteligente tiene funciones como:

Luz nocturna

Limpieza general

Control remoto

Limpieza femenina

Secador

Botón de descarga manual

Regulador de la temperatura del agua

Protección contra cortes de energía

Cierra de la tapa silencioso y gradual

Pantalla LED

Descarga automática al levantar Los inodoros inteligentes ayudan a reducir el consumo de papel higiénico y agua. Archivo Además de las funciones mencionadas, los indoros inteligentes suponen un ahorro inteligente. Al usar chorros de agua caliente para limpiar se disminuye el uso de papel higiénico y, a su vez, optimiza el consumo de agua por cada descarga.