No tires las toallas viejas: el truco para convertirlas en una práctica alfombra para el baño

No tires tus toallas usadas: descubrí cómo darles una segunda vida y crear una alfombra absorbente para tu baño con un sencillo truco de costura.

A menudo, las toallas viejas terminan en la basura sin saber que pueden reutilizarse para resolver diferentes situaciones en el hogar. Gracias a su tela gruesa y de alta capacidad absorbente, este textil desgastado es ideal para confeccionar nuevos accesorios útiles para la casa.

Antes de empezar cualquier proyecto, es fundamental extender la toalla y revisar su estado. Es fundamental idetificar las zonas demasiado endurecidas, finas o rotas, ya que esas partes no resistirán un nuevo uso y conviene descartarlas.

Paso a paso: cómo transformar tus toallas viejas en una alfombra de baño Una de las ideas más prácticas y creativas es convertir varias toallas gastadas en una mullida alfombra absorbente para el baño mediante la técnica de trenzado y costura en espiral. Para comenzar, recortá los bordes gruesos de dos o tres toallas y cortá la tela en tiras largas de aproximadamente 5 a 8 centímetros de ancho. Cosé los extremos de las tiras entre sí para formar tres tiras largas, pudiendo combinar distintos colores para darle un diseño más atractivo.

El truco para no tirar la toalla vieja. Archivo Luego, tomá las tres tiras, uní los extremos iniciales con unas puntadas firmes y comenzá a tejer una trenza clásica de tres cabos. Mantené el trenzado suave, sin apretar demasiado, para que la alfombra conserve su esponjosidad. A medida que se acabe el largo de una tira, cosé la siguiente para seguir trenzando de forma continua.