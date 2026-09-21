Expertos recomiendan usar vinagre alrededor del inodoro: esta es la razón

El vinagre no solo sirve para cocinar, sino que desde hace años se utiliza para diversas tareas de limpieza en el hogar, especialmente en el baño. Una práctica recomendada por expertos consiste en rociarlo alrededor del inodoro , sobre todo en la zona de la base para combatir depósitos minerales y manchas.

El motivo de su eficacia radica en el ácido acético, su componente principal. Al ser una sustancia ácida, el vinagre ayuda a desprender depósitos minerales, suciedad acumulada y manchas que aparecen con el tiempo. Los ácidos suaves, como el vinagre blanco, son comúnmente empleados para combatir los efectos de la cal y el sarro.

La zona que rodea la base del inodoro a menudo se pasa por alto en limpiezas rápidas. Sin embargo, allí pueden acumularse pequeñas salpicaduras, humedad, polvo y otros residuos. Con el tiempo, esta combinación puede propiciar la aparición de manchas antiestéticas y malos olores persistentes.

El procedimiento es sencillo: primero, retire el polvo o suciedad visible. Luego, aplique vinagre blanco sobre la base exterior del inodoro y déjelo actuar entre 10 y 15 minutos. Finalmente, frote con un paño limpio o cepillo suave y seque la superficie para obtener un resultado óptimo.

Su utilidad no se limita a combatir olores; la acidez del vinagre también facilita la eliminación de residuos minerales adheridos a las superficies. Esta propiedad explica su uso frecuente en la limpieza de griferías, sanitarios y otras áreas propensas a marcas por contacto permanente con el agua.

El vinagre nunca debe mezclarse con lavandina, ya que la combinación puede liberar gases peligrosos.

No obstante, el vinagre no debe considerarse un sustituto universal de todos los productos de limpieza. Para la higiene diaria, el agua, detergente y la acción mecánica son suficientes para remover suciedad y microorganismos. Para desinfecciones específicas, es crucial emplear productos diseñados para tal fin, siguiendo las indicaciones del fabricante.

El error que nunca se debe cometer con el vinagre

Existe una advertencia fundamental: el vinagre jamás debe mezclarse con lavandina o cualquier producto que contenga hipoclorito de sodio, debido a los riesgos que implica.

La combinación de un ácido como el vinagre con lavandina puede generar la liberación de gas cloro. Esta sustancia es irritante para ojos, garganta y vías respiratorias, y en exposiciones prolongadas puede causar problemas respiratorios severos. Los organismos sanitarios desaconsejan mezclar productos de limpieza y recomiendan usar lavandina solo según las instrucciones de su etiqueta.

Por lo tanto, si se opta por usar vinagre para la limpieza del inodoro, es esencial hacerlo de manera separada y en superficies sin restos recientes de lavandina. Además, es recomendable mantener el baño bien ventilado durante el proceso de limpieza para garantizar la seguridad.