Por qué debes verter una taza de vinagre en el inodoro antes de ir a dormir

El secreto nocturno del vinagre en el inodoro que resuelve un problema desagradable mientras duermes.

El baño acumula suciedad difícil. Por más que limpies a diario, siempre aparecen marcas amarillas y olores que no se van fácil en el inodoro. Existe un secretito muy simple que soluciona este problema sin esfuerzo.

El efecto del vinagre blanco durante las horas de descanso El vinagre blanco contiene ácido acético, que sirve para desintegrar el sarro. Durante la noche el agua del inodoro permanece estancada y sin movimiento continuo. Es el momento perfecto para que el líquido actúe sin interrupciones de uso.

Un error de limpieza que puede perjudicar a las cañerías. Al verter una taza completa, el ácido empieza a aflojar la acumulación de minerales. Las manchas que deja el agua dura en las paredes internas se van soltando solo. Además elimina las bacterias que causan feo olor en el fondo de la taza.

Para aplicar este método solo debes volcar el vinagre directo en el agua. Procura no tirar de la cadena ni usar el sanitario durante las siguientes horas. Así permites que la sustancia trabaje con toda su fuerza concentrada.

A la mañana siguiente notas cómo la superficie luce mucho más clara y brillante. Solo hace falta pasar el cepillo de baño unos segundos para retirar los restos desprendidos. Luego tiras de la cadena y el agua corre limpia por completo.