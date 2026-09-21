Sin macetas: las 4 plantas que crecen rápido en agua

Llenar la casa de plantas es fácil. No necesitas macetas para ver brotes nuevos en pocos días. Un simple frasco con agua alcanza para comenzar.

El filodendro es una opción clásica que nunca falla. Esta planta se vincula con la energía del amor y el afecto en la decoración. Solo debes cortar un tallo sano y sumergirlo para ver cómo echa raíces en semanas. Es ideal para colocar en el centro de una mesa o en repisas altas. Además resulta muy resistente.

El singonio transforma su apariencia a medida que crece y saca hojas con formas totalmente distintas. Es fascinante notar cómo cambia con el paso de los días. Esta planta aprovecha excelente el agua para expandir sus raíces. Debes cambiarla cada semana para mantener el frasco transparente y limpio. Crece con fuerza.

La monstera aporta un toque exótico increíble a cualquier ambiente. Sus hojas grandes con aberturas naturales llaman la atención de todas las visitas. Adaptarla al agua es simple si usas un nudo del tallo.

Ver cómo nacen sus raíces dentro del vidrio resulta un espectáculo visual hermoso. Requiere un recipiente firme para sostener el peso de sus ramas pesadas. Dale buena iluminación y vas a notar brotes nuevos en muy poco tiempo.

Monstera Es una planta que da vida al hogar Foto: Pexels

La cinta es una de las plantas más agradecidas que existen actualmente. Saca hijuelos pequeños que puedes separar con la mano de forma rápida. Al poner esos brotes en agua echan raíces fuertes en cuestión de días.

Es perfecta para quienes empiezan como toda una "señora de las plantas". Puedes crear muchos frascos nuevos a partir de una sola planta madre. Limpia el recipiente seguido y vas a disfrutar de un espacio fresco y lleno de vida.