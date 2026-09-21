Con estas tres plantas las ratas desaparecerán del jardín

Mantener el jardín libre de ratas es posible con la ayuda de tres plantas aromáticas que actúan como repelentes naturales y crean un ambiente inhóspito para estos roedores.

Mantener el jardín en buen estado no siempre garantiza estar a salvo de la invasión de ratas. Atraídas por la búsqueda de alimento y refugio, pueden convertirse en una amenaza constante tanto en zonas al aire libre como en el interior de las viviendas. Para combatirlas, existen plantas que sirven para ahuyentarlas.

La estrategia aprovecha una de las principales fortalezas de los roedores: su agudo sentido del olfato. Al orientarse principalmente mediante el rastreo aromático para conseguir alimento y delimitar sus rutas, la presencia de fragancias penetrantes interrumpe su navegación y convierte el entorno en un lugar hostil e incómodo para su permanencia.

Plantas clave para ahuyentar ratas El ajo tiene una fragancia que ahuyenta a las ratas. El ajo es una planta que tiene una fuerte concentración de compuestos sulfurados que generan una fragancia muy rechazada por las ratas. Puede plantarse directamente en los bordes de la huerta o colocar dientes pelados en puntos críticos de paso.

Por su parte, la cebolla con su olor penetrante actúa de manera similar al ajo. Colocar rodajas frescas en rincones oscuros o zonas donde se sospeche la presencia de nidos sirve para desalentar su ingreso.

A diferencia de las opciones culinarias, la lavanda ofrece un perfume agradable para las personas pero insoportable para las ratas, convirtiéndose en un cerco protector ideal alrededor de terrazas o accesos a la vivienda.