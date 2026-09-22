Los expertos coinciden: cuál es el problema si el potus tiene hojas marrones o secas en las puntas

Las puntas marrones en las hojas del potus, un problema común en jardinería, pueden ser reversibles si se atienden las causas principales.

El potus ( Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior más elegidas en los hogares por su resistencia y su capacidad para decorar. Sin embargo, no es raro que con el tiempo aparezca un problema común en jardinería: puntas marrones o secas en sus hojas. Un síntoma que suele generar dudas entre quienes cuidan la planta sobre si se trata de un problema grave o de algo reversible.

Falta de humedad, la causa más frecuente Según coinciden distintos especialistas, las puntas marrones o quebradizas suelen aparecer por baja humedad ambiental o por un déficit de riego. Las puntas de las hojas con manchas marrones y quebradizas suelen aparecer por baja humedad ambiental o por sequía extrema. El fenómeno se agrava especialmente en invierno, cuando la calefacción reseca el aire de los ambientes interiores.

Trucos para salvar al potus. Foto: Archivo MDZ No siempre es cuestión de más agua Un punto en el que también coinciden los especialistas es que el reflejo automático de regar más ante hojas secas puede ser contraproducente. Algunos expertos señalan que, aunque el sustrato tenga la humedad adecuada, es el aire seco del ambiente el que suele afectar el estado de las hojas y ralentizar el crecimiento de la planta, por lo que aumentar el riego en esos casos puede incluso empeorar el problema.

Otras causas posibles Además de la humedad ambiental, las puntas secas pueden deberse a: