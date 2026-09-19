Cómo reproducir potus en agua paso a paso y de forma fácil

Reproducir potus en agua es un método sencillo para multiplicar ejemplares de esta planta de interior, ideal para quienes buscan expandir su colección.

El potus es una de las plantas de interior más elegidas por su gran resistencia, su capacidad para purificar el aire y su facilidad de adaptación a distintos espacios del hogar. Si tenés una en casa y querés multiplicar sus ejemplares sin gastar dinero, la propagación en agua es el método más sencillo para lograrlo. No se necesitan conocimientos avanzados de jardinería, sino seguir una serie de pautas precisas para asegurar que los nuevos brotes se desarrollen fuertes y saludables.

Paso a paso: cómo reproducir potus en agua El proceso comienza seleccionando la planta madre adecuada. Hay que buscar un tallo sano, vigoroso y que tenga al menos un par de nudos, que son pequeños bultos oscuros de donde surgen las futuras raíces. Utilizando una tijera limpia y desinfectada, se debe realizar un corte limpio justo por debajo de uno de estos nudos, dejando una tira de unos 15 centímetros con tres o cuatro hojas en la parte superior.

Añadir unas gotas de té de lentejas al agua acelera el crecimiento de los brotes. Foto: Archivo Una vez obtenido el esqueje, el siguiente paso consiste en sumergirlo en un recipiente de vidrio con agua limpia, asegurándose de que las hojas queden completamente fuera del líquido para evitar que se pudran. Para acelerar el proceso y evitar la proliferación de hongos o bacterias, los expertos recomiendan un truco fundamental: cambiar el agua por completo cada cinco o siete días y lavar bien el frasco. Además, añadir unas pocas gotas de té de lentejas, un enraizante natural rico en auxinas, estimula el crecimiento rápido de las raíces.