La crema de bote azul y su secreto único para una piel más tersa y firme

No es antiedad pero hace esto: el secreto del bote azul. El truco de la lata azul para manos, codos y talones de lija.

La crema del bote azul está en casi todas las casas desde hace más de 100 años. Es barata y deja la piel suave al instante. Pero no es antiedad, aunque muchos la vendan así. Su poder real es otro: sella la hidratación y deja la piel tersa por horas.

Crema bote azul, para qué sirve, ingredientes y cómo lograr piel tersa y firme Su fórmula es corta y vieja, pero por eso funciona. Lleva glicerina, pantenol y una base de eucerit, parafina y lanolina que forma una película protectora. Esa capa es la que deja la sensación de piel hidratada. Según dermatólogas como Cristina Hoyos y María Segurado, este efecto reduce la pérdida de agua y ayuda a calmar tirantez, sobre todo en frío o con aire seco.

Archivo No borra arrugas profundas, pero sí alisa líneas finas por deshidratación. El secreto está en dónde y cómo la usas. Donde mejor rinde es de cuello para abajo. Manos agrietadas, codos ásperos, rodillas, talones partidos y piernas con piel de lija cambian en pocos días. En el rostro es otro cantar. Al ser una crema densa, en piel mixta o grasa puede tapar poro y sacar granitos. Si tu piel es reactiva, su perfume puede irritar.

Para cara, mejor una capa fina solo de noche o solo en zonas muy secas, no en toda la frente y nariz. Un truco que usan mucho ahora es el combo de abuela 2.0. En un pote limpio mezcla media lata del bote azul con un chorrito de aceite de bebé y el aceite de dos cápsulas de vitamina E. Aplica tras la ducha con la piel aún húmeda.

Otro truco simple: usa el bote azul como mascarilla nocturna de pies. Capa generosa, medias de algodón y a dormir. Al día siguiente los talones estarán más suave. Para que la piel se vea firme, úsala con constancia. Limpia antes la zona, no pongas capas gruesas bajo sol o maquillaje pesado y bebe agua. No hace falta usar un kilo, con una porción mínima para cada zona alcanza.