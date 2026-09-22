Por qué todos recomiendan mezclar vinagre con crema Nivea

Un nuevo remedio casero gana terreno en las redes prometiendo combatir arrugas profundas, atenuar manchas e hidratar el rostro. La receta, difundida por la especialista en medicina integral y belleza Tailen Rosales, sugiere integrar una cucharada de vinagre de manzana en un pote tradicional de crema Nivea de 56 gramos para aplicar como tratamiento nocturno.

Esta combinación busca cautivar principalmente al público de pieles maduras, una etapa donde el cutis tiende a volverse más seco y delgado.

El truco combina la capacidad emoliente de la crema con el carácter ácido del vinagre . Quienes lo promueven afirman que sirve para suavizar líneas de expresión, como las patas de gallo, unificar el tono y afinar los poros.

Aunque la clásica lata azul de Nivea se destaca por retener la humedad y brindar una apariencia suave y luminosa de forma temporal, los expertos advierten sobre el uso del vinagre . Al no ser un producto formulado para uso cosmético, su concentración de ácido acético no es constante ni segura, lo que puede provocar irritaciones o quemaduras en la piel .

Hay que tener cuidado con el uso del vinagre en la piel. Fuente: Shutterstock.

Con el paso de los años, el cutis experimenta pérdida de firmeza, deshidratación y secuelas del daño solar acumulado. Para abordar las manchas y el envejecimiento de manera segura, la Academia Americana de Dermatología (AAD) y los especialistas recomiendan una rutina respaldada por la ciencia.

Se aconseja elegir limpiadores suaves que retiren impurezas sin barrer con los aceites naturales de la piel. Además de usar cremas adecuadas para cada necesidad, esenciales para mejorar la textura y disimular las líneas causadas por la sequedad.

Utilizar protector de amplio espectro con SPF 30 o superior, el paso clave para frenar el fotoenvejecimiento y prevenir nuevas manchas.

Por último, siempre hay que consultar a un profesional antes de aplicar recetas caseras.