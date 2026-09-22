Truco casero para la madera: cómo lustrar con vinagre sin arruinar tus muebles

El vinagre de alcohol es un clásico infaltable a la hora de limpiar la casa. Su poder desengrasante y desinfectante lo convierte en un aliado económico y efectivo, pero cuando se trata de aplicarlo sobre madera, conviene actuar con precaución.

Un uso incorrecto puede opacar el brillo o dañar la terminación de mesas, sillas y armarios.

Para aprovechar sus beneficios sin correr riesgos, existe una regla de oro: jamás debe volcarse puro sobre la superficie y siempre hay que hacer un ensayo previo en una esquina oculta.

Este método es apto exclusivamente para maderas que cuenten con un barniz o sellado firme y en perfecto estado.

Hay maderas en las que no se puede usar vinagre. Foto: Shutterstock

En primer lugar, mezclar en un recipiente una porción reducida de vinagre blanco con suficiente agua para bajar su acidez.

Luego, humedecer apenas un trapo suave o de microfibra con la solución y frotar una zona que no quede a la vista (como el revés de una pata o un borde inferior).

Pasar el paño con suavidad sobre el mueble. Es clave no inundar la madera ni dejar que el líquido repose sobre la superficie.

Apenas terminada la pasada, repasar todo con una franela limpia y totalmente seca. Evitar que quede humedad retenida es fundamental para prevenir manchas o hinchazones.

Muebles en los que nunca se debe usar vinagre

No todas las maderas reaccionan igual, y dos piezas que lucen idénticas pueden tener tratamientos muy distintos. La acidez del vinagre puede arruinar la madera natural o sin tratar, las superficies enceradas y los muebles antiguos o con goma laca.