Adiós al sarro en la grifería: la reacción química simple para dejar las canillas como nuevas

El sarro, una costra blanquecina formada por la acumulación de minerales, puede ser combatido eficazmente con vinagre blanco, evitando así el uso de químicos costosos y dañinos.

Aun manteniendo una rutina de limpieza constante en el hogar, el baño suele ser escenario de visitantes indeseados: la acumulación de jabón, los hongos y, sobre todo, el sarro. Este último se manifiesta como una costra blanquecina en picos de canillas, piletas y duchas.

¿Por qué se forma el sarro? La causa principal es la dureza del agua, es decir, la alta concentración de minerales como el carbonato de calcio y de magnesio. Al evaporarse el agua de manera cotidiana, estos residuos sólidos se asientan sobre el metal o la cerámica y se combinan con los restos de jabón, creando una capa rígida y cada vez más difícil de remover.

Para eliminar estos sedimentos minerales sin dañar los materiales, no hace falta recurrir a químicos costosos. La clave está en usar vinagre blanco: su contenido de ácido acético reacciona directamente al contacto con el carbonato de calcio, transformando el sarro en una sal soluble que se desprende con facilidad.

Paso a paso Con una esponja metálica o de textura abrasiva, refregar suavemente la zona para retirar los restos superficiales de jabón acumulado. Luego impregnar un par de servilletas de papel o un paño con vinagre blanco y envolver el pico de la canilla, asegurándose de que el papel quede bien adherido. Dejar actuar durante 15 a 20 minutos para que el ácido ablande la costra.