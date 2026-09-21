El Niño todavía no alcanzó su pico y ya rompió un récord

El Niño todavía no alcanzó su máxima intensidad, pero ya consiguió romper un récord que permanecía vigente desde hace más de una década. Las temperaturas en una zona clave del océano Pacífico superaron el valor registrado durante el potente episodio de 2015, mientras los modelos anticipan que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

El dato fue registrado en la región conocida como Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial y utilizada por los científicos para seguir la evolución del fenómeno. La anomalía diaria de la temperatura de la superficie del mar llegó a 3,05° por encima del promedio de 1991-2020, superando los 3,02° alcanzados a fines de noviembre de 2015.

La medición procede de datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) procesados por Climate Reanalyzer, de la Universidad de Maine. Se trata de estimaciones diarias y los valores correspondientes a las últimas dos semanas son considerados preliminares hasta que los datos son consolidados.

Lo que más llama la atención de los especialistas es que El Niño rompió ese registro varios meses antes del momento en el que se espera que alcance su máxima intensidad. Un promedio de 14 modelos climáticos analizados por el científico Zeke Hausfather proyecta que la anomalía podría acercarse a los 4° durante noviembre y diciembre, una cifra muy superior a la observada en episodios anteriores.

Uno de los efectos de El Niño es la crecida de los ríos, lo cual aumentará las chances de inundaciones.

Existe, sin embargo, una diferencia importante entre las distintas maneras de medir el fenómeno. El indicador basado en el promedio móvil utilizado habitualmente para evaluar la intensidad de El Niño todavía se encontraba apenas 0,01° por debajo del récord de 2015. Es decir, el nuevo máximo ya aparece en la medición diaria respecto del período 1991-2020, mientras otros indicadores aún están muy cerca de superar sus propias marcas.

La Organización Meteorológica Mundial también confirmó que el episodio seguirá intensificándose. Según su último informe, existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe hasta febrero de 2027, y se espera que llegue a la categoría de evento “muy fuerte” antes de alcanzar su apogeo hacia finales de 2026.

Qué puede provocar este potente El Niño

Un episodio de semejante magnitud puede modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en numerosas regiones del planeta. La OMM advierte que puede aumentar el riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo, aunque sus consecuencias no son iguales en todos los países y dependen también de otros factores climáticos.

El escenario genera especial atención porque este El Niño se desarrolla sobre océanos y una atmósfera que ya presentan temperaturas muy elevadas. Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado a nivel mundial y la temperatura global de la superficie del mar también alcanzó un máximo histórico durante ese mes.

Los próximos meses serán claves para determinar hasta dónde llegará finalmente el fenómeno. Por ahora, el récord diario alcanzado en el Pacífico muestra que El Niño ya ingresó en un territorio excepcional incluso antes de llegar al momento en el que los científicos esperan su mayor intensidad.