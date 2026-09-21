Cambia la temperatura en Mendoza: esto va a pasar hoy lunes

Después del calor y el zonda del domingo, este lunes bajará la temperatura en Mendoza y habrá viento fuerte en la cordillera.

Después de un domingo con temperaturas altas, este lunes cambia el panorama en Mendoza. El pronóstico anticipa un descenso marcado, con cielo parcialmente nublado y una máxima que llegará a los 21°, bastante por debajo de los valores del fin de semana. La mínima será de 12°.

En el Gran Mendoza se esperan condiciones estables, aunque con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. El ingreso de aire más fresco se va a sentir especialmente durante la tarde y ayudará a bajar la temperatura.

La situación será más complicada en la cordillera, donde además de precipitaciones rige una alerta por fuertes vientos. El área cordillerana puede registrar velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas capaces de superar los 100 km/h.

La cordillera de Mendoza está bajo alerta por ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Santiago Tagua/MDZ En las zonas más bajas del sur de Mendoza también se esperan vientos del oeste, con intensidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.