Mauricio Macri reaparecerá de la mano del PRO en Jujuy mientras acelera la alianza con La Libertad Avanza
El expresidente liderará un acto partidario en el norte del país el próximo 25 de septiembre.
El expresidente Mauricio Macri reaparecerá al frente de una actividad pública del PRO el próximo 25 de septiembre en la provincia de Jujuy. La cita marcará el inicio del relanzamiento territorial del partido de cara a las próximas competencias electorales, en una movida política que se da en simultáneo con las negociaciones entabladas entre la conducción macrista y La Libertad Avanza para conformar un frente unificado con proyección hacia 2027.
El encuentro principal tendrá lugar a partir de las 16 en el hotel Altos de la Viña de la capital jujeña, donde Macri estará acompañado por dirigentes y referentes nacionales y provinciales de su fuerza. La agenda del exmandatario incluye también una reunión institucional con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, orientada a fortalecer los lazos provinciales y coordinar la estrategia opositora regional.
Estrategia electoral conjunta en 17 distritos clave
La reaparición partidaria de Macri coincide con la aceleración de las conversaciones formales entre el PRO y La Libertad Avanza para estructurar una alianza electoral competitiva. Ambas fuerzas políticas centran el trabajo técnico y político en 17 provincias donde el macrismo no ejerce la gobernación, con la intención de estructurar listas unificadas y evitar la dispersión del voto afín.
Con esta recorrida por el norte argentino, el PRO busca revalidar su peso propio en la negociación con la Casa Rosada y garantizar un esquema de implantación federal coordinado para disputar los principales distritos del país en los próximos turnos electorales.