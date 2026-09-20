Una auditoría a la ANDIS detectó un desfasaje de $158.717 millones

Una auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el informe, la cifra surge de diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave del organismo, que estuvo encabezada por Diego Spagnuolo hasta agosto de 2025, y parte de estos compromisos no había pasado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La auditoría indicó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”. Los auditores solicitaron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), dependencia que implementaba programas como Incluir Salud y que informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

Cuestionamientos al mecanismo de pago y auditoría

La auditoría observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Cuestionamientos al mecanismo de pago

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.