Un sondeo realizado entre trabajadores de prensa de Misiones reveló que el deterioro del poder adquisitivo encabeza las preocupaciones económicas, mientras crece la alarma por la sustentabilidad de los medios, la precarización laboral y la concentración de la publicidad en las grandes plataformas digitales.

El relevamiento realizado por la Consultora MIRVT alcanzó a 77 periodistas y comunicadores de las zonas Sur, Centro y Norte de la provincia.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 13 y el 17 de septiembre.

El 84,2% de los participantes señaló a la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario como el principal impacto económico de las medidas nacionales en Misiones.

En tanto que en segundo lugar apareció la retracción del consumo y de la actividad comercial local, con el 56,6%.

Luego se ubicaron la inflación general, con el 13,2%; el recorte de la obra pública y de las transferencias a la provincia, con el 11,8%; y la desregulación de determinadas actividades productivas como la yerba mate con el 6,6%.

Además, el 76,3% consideró que la pérdida salarial frente a la inflación es el problema que golpea con mayor fuerza a las familias y los comercios. También fueron mencionados los aumentos de tarifas y costos operativos, la caída de las ventas locales y fronterizas y la presión tributaria.

La mitad de los periodistas consultados entiende que la situación económica de Misiones es similar a la del promedio nacional. Un 31,6% sostiene que la provincia se encuentra peor, mientras que el 18,4% considera que atraviesa una situación mejor.

Los medios de comunicación

La crisis económica también impacta directamente sobre la actividad periodística. El 77,6% advirtió que la coyuntura representa un riesgo crítico para la viabilidad de los medios y puede provocar cierres, reducción de personal o una profundización de la precarización laboral.

Otro 19,7% describió un impacto moderado, aunque reconoció que las empresas periodísticas deben reestructurar sus costos para continuar funcionando. Solamente el 2,6% consideró que el impacto es bajo o inexistente.

Entre las preocupaciones planteadas aparece la migración de la inversión publicitaria hacia Google y Meta. Los comunicadores advirtieron que esta concentración reduce los ingresos de los medios locales y obliga a priorizar contenidos pensados para conseguir clics y alcance inmediato, muchas veces en perjuicio del análisis y la producción periodística propia.

También reclamaron mayor transparencia en la distribución de la pauta pública y una discusión profunda sobre las condiciones laborales dentro de las redacciones.

Los portales digitales

El estudio confirma la transformación de los hábitos de producción y distribución de noticias. Los portales digitales y la prensa web constituyen la principal plataforma de trabajo para el 52,6% de los encuestados.

La radio conserva una presencia significativa, con el 35,5%, seguida por los canales de streaming y la comunicación institucional, ambos con el 26,3%. La televisión alcanza el 25%, los medios independientes y autogestionados representan el 21,1% y el diario impreso quedó relegado al 6,6%.

La muestra también expone una convivencia entre generaciones. El 60,5% posee hasta 20 años de trayectoria profesional, mientras que el 39,5% supera las dos décadas de actividad. Dentro de este último grupo, el 26,3% lleva más de 30 años trabajando en medios.

Las gestiones provincial y nacional

La evaluación política exhibió diferencias marcadas. El 59,3% calificó positivamente la gestión del Gobierno de Misiones: un 46,1% la consideró buena y un 13,2%, muy buena. El 34,2% la evaluó como regular y el 6,6% como mala.

Entre los principales desafíos provinciales, el 40,8% mencionó la gobernabilidad y la contención de los reclamos sociales. La renovación de los liderazgos políticos reunió el 25%, mientras que la negociación de fondos con la Nación alcanzó el 21,1% y la demanda de mayor transparencia, el 7,9%.

La valoración del Gobierno nacional fue considerablemente más negativa. El 80,2% desaprobó su gestión: un 51,3% la calificó como muy mala y un 28,9% como mala. El 15,8% la consideró regular y solamente el 3,9% la evaluó como buena.

Tensión con el Gobierno nacional

El vínculo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los medios también recibió una evaluación crítica. El 67,1% describió el trato hacia la prensa como hostil o de confrontación abierta, mientras que el 19,7% observó tensiones y roces frecuentes.

Otro 11,8% definió la relación como distante y apenas el 1,3% la consideró neutral o formal.

En el ámbito provincial, el panorama resultó diferente. El 39,5% calificó el vínculo con la dirigencia misionera como constructivo y de colaboración institucional, y un 36,8% lo definió como neutral o estrictamente formal. En conjunto, el 76,3% percibe una relación institucional o de diálogo con el Gobierno provincial.

Endeudamiento

Los periodistas alertaron sobre un fenómeno que afecta especialmente a familias y jóvenes: el crecimiento del endeudamiento informal para comprar alimentos durante los últimos días del mes.

También reclamaron una agenda periodística más profunda sobre salud mental, adicciones, suicidio, discapacidad, educación, infancia y falta de empleo calificado.

Los comunicadores del interior plantearon dificultades para acceder a ministros, legisladores y otras fuentes oficiales.

Según señalaron, muchas conferencias y canales de consulta permanecen concentrados en Posadas, generando una desigualdad entre los medios de la capital y los que trabajan en las zonas Centro y Norte.

El sondeo deja así una radiografía marcada por la digitalización acelerada, la pérdida de ingresos y la incertidumbre laboral. Mientras los periodistas mantienen una mirada más favorable sobre la administración provincial que sobre la nacional, advierten que la continuidad de numerosos medios dependerá de encontrar nuevas formas de financiamiento y de garantizar condiciones dignas para el ejercicio profesional.