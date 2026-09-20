La lista de gobernadores que la Casa Rosada busca subir a la gira presidencial a Francia

El presidente Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Gobernadores , en un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país. El evento, denominado Argentina Week, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

El Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio, según informó Clarín y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según Clarín, entre los mandatarios que formarán parte de la comitiva estarán Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei en la gira, aunque su entorno tampoco confirmó su presencia, de acuerdo con la publicación.

También se sumarán Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación, aunque desde la Ciudad evitaban confirmar oficialmente su participación.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei en la gira, aunque su entorno tampoco confirmó su presencia, de acuerdo con la publicación.

El objetivo político de la gira presidencial a Francia

La participación de los gobernadores apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto y la suspensión de las PASO.

Para los mandatarios provinciales, el viaje también representa una oportunidad para buscar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

El objetivo político de la gira de Milei a París

La Argentina Week en París será similar al encuentro realizado en marzo en Manhattan y se desarrollará después del viaje presidencial a Nueva York para participar de la cumbre de la ONU.