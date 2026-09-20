Menem negó una interna en el gabinete y dijo que se perdieron "debates públicos" por fallas en la comunicación

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió que el Gobierno cometió errores de comunicación y reconoció que el oficialismo perdió “algunos debates públicos”. “Creo que podríamos haber sido un poco más incisivos o persuasivos en términos de comunicación. Hemos perdido algunos debates públicos que no tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo el funcionario. El titular de Diputados afirmó que, a su entender, sectores opositores lograron instalar interpretaciones que no se correspondían con las iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Como ejemplo mencionó la discusión por la propiedad de la tierra, durante una entrevista con Clarín a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. “Han instalado cosas, como por ejemplo, con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Todo el mundo hablaba de la ley de tierras y decía que iban a venir los extranjeros a quedarse con los recursos cuando eso nunca estuvo en el texto de la ley”, señaló.

Martín Menem también mencionó las discusiones públicas vinculadas con las universidades, el Hospital Garrahan y la discapacidad, y responsabilizó al kirchnerismo por instalar lo que calificó como una realidad paralela. Al ser consultado sobre si al Gobierno le faltó “sensibilidad y tacto” en algunos de esos debates, rechazó esa interpretación y contrapuso la gestión libertaria con medidas adoptadas durante la administración anterior.

En otro tramo de la entrevista, Menem negó que existan internas dentro del Gobierno y relativizó las diferencias que puedan aparecer entre sus integrantes al momento de tomar decisiones. “En la mesa en la que se toman las decisiones, a veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola. No hay interna en el Gobierno, pero si eso es una interna, bienvenida”, afirmó.

Además, respaldó al presidente Javier Milei “al cien por ciento” y sostuvo que el objetivo político central de La Libertad Avanza es conseguir su reelección, mientras el oficialismo trabaja en acuerdos electorales distrito por distrito.

Al ser consultado sobre si al Gobierno le faltó “sensibilidad y tacto” en algunos de esos debates, rechazó esa interpretación y contrapuso la gestión libertaria con medidas adoptadas durante la administración anterior.

Menem negó una interna en el gabinete y dijo que se perdieron debates públicos por fallas en la comunicación. El presidente de la Cámara de Diputados reconoció errores en la comunicación oficialista y la pérdida de debates públicos, sugiriendo que la oposición logró instalar interpretaciones alejadas de la realidad.

El titular de Diputados mencionó la ley de propiedad privada y las discusiones sobre universidades, el Hospital Garrahan y la discapacidad, atribuyendo al kirchnerismo la creación de una “realidad paralela”.

Al ser consultado sobre la gestión, rechazó la falta de sensibilidad y tacto, contrastándola con la administración anterior. Respecto a las internas, afirmó que no existen, pero dio la bienvenida a las diferencias si las hubiera, al tiempo que expresó su respaldo total al presidente Javier Milei y detalló los planes de La Libertad Avanza para la reelección.