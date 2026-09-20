Robos, droga y autos retenidos: operativos simultáneos terminaron con varios aprehendidos en el Gran Mendoza

Distintos episodios vinculados con vehículos que tenían pedidos judiciales, tenencia de marihuana y presuntas maniobras delictivas fueron detectados en Guaymallén, Godoy Cruz y Lavalle . Los operativos dejaron varios aprehendidos y el secuestro de motocicletas, un automóvil y elementos relacionados con las investigaciones.

De acuerdo con información policial, uno de los hechos ocurrió en Guaymallén , donde tres personas fueron observadas mientras trasladaban una motocicleta con características que llamaron la atención de los efectivos. El rodado tenía el volante trabado y era desplazado con la rueda delantera levantada.

Los sospechosos fueron localizados en las inmediaciones de Victoria y Belgrano . Allí fueron aprehendidos dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 16 . Durante el procedimiento se secuestraron una motocicleta Hero Pulse X 200 cc y un destornillador metálico tipo ganzúa. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2.

En otro procedimiento realizado también en Guaymallén, pero en el barrio Túpac Amaru , los investigadores detectaron un Renault 12 estacionado en la vía pública .

Al consultar los datos del vehículo, descubrieron que el dominio grabado en los cristales estaba relacionado con una medida judicial pendiente por hurto agravado . El automóvil fue secuestrado y un hombre quedó aprehendido por disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén.

Marihuana y una balanza en dos procedimientos

Los controles también derivaron en dos intervenciones por el hallazgo de sustancias de presuntas características estupefacientes.

En Houssay y Nobel, Guaymallén, los efectivos identificaron a un grupo de personas y realizaron un palpado preventivo. Durante el procedimiento encontraron que uno de los hombres llevaba dentro de un morral varias bolsas transparentes con marihuana.

El sospechoso fue aprehendido y los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

En Godoy Cruz, en tanto, otro procedimiento tuvo lugar en la zona de Hualpa. Allí fue identificado un hombre que llevaba dentro de una mochila un frasco de vidrio y una caja de cartón con marihuana, además de una balanza de precisión.

Los elementos fueron secuestrados y se dio intervención a la autoridad competente para avanzar con la investigación.

Una moto buscada por la Justicia apareció en Lavalle

Otro de los procedimientos ocurrió en el barrio El Palmeral, en Lavalle, donde fue detectado un joven de 18 años que circulaba en una Honda Wave sin patente colocada y sin los elementos de seguridad correspondientes.

La consulta sobre el rodado permitió establecer que registraba una medida judicial por hurto agravado. La motocicleta quedó secuestrada y el joven fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Retuvieron tres vehículos por infracciones viales

En paralelo, los controles del Plan Integral de Seguridad Vial dejaron otras intervenciones relacionadas con infracciones a la normativa de tránsito.

En Godoy Cruz, en Roca y Moreno, fue retenido un Renault Sandero debido a que su conductor no contaba con licencia de conducir.

En Luján de Cuyo, los controles realizados junto con personal de Tránsito Municipal en Juan José Paso terminaron con la retención de un Peugeot 207 y un Fiat Palio, ambos por distintas infracciones viales.

De esta manera, los procedimientos realizados en distintos puntos de la provincia dejaron varios aprehendidos, vehículos con medidas judiciales secuestrados, marihuana incautada y tres automóviles retenidos por incumplimientos a las normas de tránsito.