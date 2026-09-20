Manejaba ebrio, se encandiló y terminó volcando en su camioneta

Un hombre conducía en estado de ebriedad y, al ser encandilado por las luces de otro vehículo, volcó con su camioneta. Ocurrió en Maipú.

El conductor de la camioneta circulaba en estado de ebriedad.

En la mañana de este domingo, un hombre conducía en estado de ebriedad por Maipú cuando fue encandilado por las luces de otro vehículo, perdió el dominio de su camioneta y terminó volcando. El conductor resultó ileso, pero sus acompañantes debieron ser trasladadas para su atención.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 7:40 de la mañana, en la esquina de las calles Las Piedritas e Isidro Maza, de Maipú. El conductor, identificado como A.V., circulaba de sur a norte en una camioneta Fiat Strada y al llegar a la intersección de ambas calles, fue encandilado por otro vehículo, motivo por el cual habría perdido el control del rodado, derivando en su posterior vuelco.

Según se supo, el conductor no sufrió lesiones y al ser sometido al test de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado positivo de 1,44 gramos de alcohol en sangre, casi tres veces más de lo permitido.