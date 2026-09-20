Un año del brutal triple crimen de Florencio Varela: un engaño, cuerpos mutilados y el final atroz con sello narco

Un año se cumple del brutal triple crimen de Florencio Varela , en el que resultaron asesinadas las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El viernes 19 de septiembre de 2025, el horror comenzaba y días después el plan criminal fue descubierto con el hallazgo de los tres cuerpos en el patio de una vivienda, donde las víctimas fueron torturadas hasta la muerte.

Aquel viernes, las tres jóvenes, de 20 y 15 años, abordaron una camioneta creyendo que iban a una fiesta donde les pagarían $300 dólares a cada una, pero todo resultó ser un engaño. En el inmueble ubicado en Chañar 702, del barrio Villa Vatteone, las jóvenes fueron torturadas para que revelaran la ubicación de drogas supuestamente robadas, y luego asesinadas.

La escena, que parecía sacada de una ficción, era la cruda realidad. El 24 de septiembre, los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de dicho inmueble abandonado.

Las autopsias confirmaron que Lara fue víctima de una violencia extrema y sistemática: tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte. Se detalló que las primeras lesiones fueron provocadas antes de su deceso.

Respecto a Morena, el Cuerpo Médico Forense expuso que falleció por un shock neurogénico, producto de estrangulación. Se confirmó que presentaba más lesiones en el cuerpo, además de una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

En cuanto a Brenda, murió de un paro cardiorespiratorio traumático por graves traumatismos de cráneo. También presentaba heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo, algunas provocadas antes de su fallecimiento.

Narcotráfico y mensajes de terror

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en vivo a través de un grupo cerrado en una red social, en el que había 45 personas conectadas.

La fiscalía subrayó que los acusados “prolongaron el sufrimiento de las víctimas de manera deliberada e inhumana”, un claro mensaje con sello narco que buscan los integrantes de estas organizaciones.

Daniel Adler, especialista en Seguridad Pública, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y explicó las características de estos mensajes: “El sello narco depende de una organización y tiene la particularidad de que se usa extrema violencia y en muy rápida velocidad de gestión”.

Adler argumenta que “lo único que les importa es dejar un mensaje, un precedente” y que “lo que busca el narco es causar el máximo impacto en el menor tiempo posible”.

En medio del dolor y la indignación por la brutalidad de los asesinatos, los investigadores comenzaron a trazar las primeras líneas de la pesquisa para identificar a los responsables del triple crimen.

Se indicó que el móvil estaría relacionado a un ajuste de cuentas narco, presumiéndose que la menor, que había conocido a uno de los implicados días antes, habría sustraído droga a la banda. Por ello, las engañaron para asistir a la supuesta fiesta, donde finalmente fueron asesinadas.

Investigación y detenciones

A partir de ese momento, se iniciaron diversas maniobras de detención. Los primeros arrestados fueron Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra. Posteriormente, se produjeron capturas en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J") y Matías Agustín Ozorio.

En la causa ya hay 16 detenidos. Además de Guerrero, Silva, Ibarra, Parra, Valverde Victoriano y Ozorio, están acusados Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Mónica Débora Mujica, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Luis Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera, Eugenia Quispe Gallardo y David Godoy.

La causa tramita en el fuero federal debido a la amplitud de las acusaciones. Entre los delitos se incluyen el triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas, privación ilegal de la libertad coactiva agravada, mediar violencia de género, encubrimiento, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.

Este sábado se llevaron a cabo diversos homenajes. A las 20.00, se reunieron en el cruce de La Quila y Crovara y luego iniciaron una peregrinación con velas recorriendo el mismo camino que hizo la camioneta que trasladó a las víctimas, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, a medianoche, al cumplirse un año de los crímenes, se realizó la presentación de un mural en la rotonda y la posterior suelta de globos.