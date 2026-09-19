Familiares de Agostina Vega marchan en Córdoba para pedir justicia

Familiares, amigos y allegados de Agostina Vega marchan este sábado por las calles de Córdoba para reclamar justicia por el femicidio de la adolescente de 14 años, ocurrido en mayo pasado. La concentración fue en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda a pocos metros de la vivienda de Claudio Barrelier , principal acusado y detenido en la causa.

Desde allí, los manifestantes se movilizarán para mantener visible el pedido de esclarecimiento del crimen.

La familia de Agostina sostiene que la investigación debe avanzar sobre otras personas que, según su planteo, podrían estar vinculadas con el crimen o con un eventual encubrimiento.

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la adolescente, señaló que el objetivo de la movilización es reclamar que sean imputadas todas las personas que pudieran tener responsabilidad en el hecho.

Alaniz también cuestionó que el expediente avance hacia la instancia de juicio sin que se hayan atendido, según la familia, todos sus pedidos de investigación. Además, reclamó que la Legislatura provincial trate un proyecto impulsado por los allegados de la adolescente.

Por su parte, Gabriel Vega convocó a la marcha a través de un video y pidió el acompañamiento de quienes puedan participar. “Agostina se merece la verdad”, expresó el padre de la adolescente al convocar a la movilización.

La causa por el crimen de Agostina Vega

Agostina Vega tenía 14 años y fue vista por última vez en mayo, luego de ingresar a la vivienda de Barrelier, en barrio Cofico. Días después, sus restos fueron encontrados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva en el complejo penitenciario de Cruz del Eje y es el principal acusado en la causa. En septiembre declaró en el marco de la investigación y negó responsabilidad en el crimen, según información difundida por medios cordobeses.

La causa también alcanza a Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fascetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, según la información difundida por la familia y medios que siguen el expediente.

El fiscal Raúl Garzón dispuso la elevación a juicio de los involucrados. En el caso de Barrelier, además, se incorporó una causa previa por privación ilegítima de la libertad.

La movilización de este sábado busca mantener el reclamo de la familia en las calles mientras continúa el proceso judicial y exigir que se profundice el esclarecimiento del femicidio.