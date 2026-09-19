Dos hombres fueron detenidos tras robar una moto en la Sexta Sección

La Policía y Preventores detuvieron a dos hombres cerca de las torres Procrear. Fueron denunciados tras robar una moto a través del sistema Ojos en Alerta.

Durante la noche, dos hombres fueron detenidos por la Policía y Preventores de la Ciudad de Mendoza luego de ser denunciados a través del sistema Ojos en Alerta. Los aprehendidos habían robado una moto, pero fueron interceptados a las pocas cuadras.

El hecho ocurrió frente a las torres Procrear, Sexta Sección de Ciudad, en la calle Tiburcio Benegas al 2200. El robo fue denunciado por una vecina, quien notificó a través del sistema Ojos en Alerta que dos sujetos sospechosos empujaban una moto.

Desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se envió un móvil al lugar. Los individuos, todavía con la moto en su poder, al momento de observar la presencia de los agentes intentaron escapar por Tiburcio Benegas hacia el norte, pero fueron interceptados a las dos cuadras.