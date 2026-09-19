Una nena se salvó por segundos de ser atropellada en Junín de los Andes

Una nena de 11 años se salvó por apenas unos segundos de ser atropellada por una camioneta que, luego de protagonizar un choque con otro vehículo, perdió el control, subió a la vereda y terminó derribando la reja de una vivienda en Junín de los Andes, Neuquén .

El episodio ocurrió cerca de las 14 del jueves, en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, a unos 100 metros del acceso a la Ruta Nacional 40. La impactante secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de una vivienda y permite dimensionar lo cerca que estuvo la menor de quedar en medio del siniestro.

La niña había salido de su casa para comprar caramelos antes de ir a jugar al fútbol. En las imágenes se la observa caminando por la vereda, con ropa y mochila de color rosa. La menor atraviesa la esquina y continúa su recorrido sin detenerse.

Segundos después, una Renault Kangoo blanca y una Toyota Hilux gris plata chocaron por causas que todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, la Hilux perdió el control, se desplazó hacia la vereda, derribó una reja perimetral negra y terminó dentro del patio delantero de una vivienda, a centímetros de la pared.

La camioneta ingresó al terreno menos de tres segundos después de que la nena saliera del campo de visión de la cámara.

La escena permite advertir que, si la menor se hubiera detenido apenas unos instantes en ese sector, podría haber quedado directamente en la trayectoria de la camioneta.

Una zona rodeada de escuelas

La esquina donde ocurrió el choque se encuentra en un sector de intensa circulación y rodeado de establecimientos educativos. Según lo informado por medios locales, ese jueves las instituciones tenían jornada institucional, por lo que había menos circulación de alumnos que la habitual.

Antes del paso de la niña, además, las cámaras habían registrado a un hombre acompañado por un niño pequeño cruzando por el mismo sector.

La madre de la menor, Araceli Jofré, contó al portal LM Neuquén que escuchó el fuerte estruendo desde su casa y salió junto con su hermana para saber qué había ocurrido. Cuando encontró a su hija, la niña permanecía inmóvil y en estado de shock.

En estado de shock

“Cuando voy a ver a mi hija, ella estaba parada sobre la calle, quieta y pálida, sin reacción”, relató la mujer.

Según su testimonio, la menor no podía hablar. Su madre se acercó, intentó tranquilizarla y entonces la niña comenzó a llorar. “¡Casi me pisan!”, le dijo.

Más tarde, Jofré recibió las imágenes registradas por la cámara de la vivienda contra la que terminó impactando la camioneta. Al observarlas comprendió la dimensión del peligro que había atravesado su hija.

Una nena se salvó por segundos de ser atropellada en Neuquén

“Cuando lo vi empecé a temblar y a llorar, no podía creer”, relató. La mujer decidió evitar seguir hablando del episodio delante de la menor y buscó distraerla con actividades como salir a pasear y andar en bicicleta. “Gracias a Dios hoy mi hija está bien y mucho más tranquila”, afirmó.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 25 de Junín de los Andes y una dotación de la Central 3 de Bomberos Voluntarios. Los dos conductores involucrados fueron trasladados al hospital local.

Mientras se investigan las circunstancias del choque, las imágenes de las cámaras de seguridad dejaron registrada una secuencia que pudo haber terminado en tragedia y que, por cuestión de segundos, tuvo otro desenlace.