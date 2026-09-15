Tragedia en Santa Rosa: un hombre de 87 años murió tras ser atropellado por una ambulancia

El hombre cruzaba a pie por la Ruta 50 cuando fue atropellado por la ambulancia. Tras el impacto, fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.

El hombre fue atropellado por un ambulancia y falleció producto de las heridas.

Un hombre de 87 años murió durante la noche del lunes luego de ser atropellado por una ambulancia mientras cruzaba a pie la Ruta 50, en Santa Rosa. El siniestro ocurrió a unos 200 metros al este de la Ruta 71, y terminó con la víctima trasladada de urgencia a un centro asistencial.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.40, cuando una ambulancia del Centro de Salud N° 330 circulaba por la Ruta 50 en dirección al este. Por causas que todavía son investigadas, el vehículo atropelló al hombre que atravesaba la ruta.

El test de alcoholemía arrojó negativo Tras el impacto, la víctima fue asistida y trasladada al Hospital Arenas Raffo. Sin embargo, pese a la atención recibida, posteriormente se constató su fallecimiento.