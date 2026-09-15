Dos detenidos por el robo en una despensa de la Ciudad de Mendoza: un menor complicado
La dueña del comercio advirtió el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activó la alerta. Uno de los detenidos tiene 14 años.
Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este martes luego de intentar ingresar por la fuerza a una despensa de la Cuarta Sección, en Ciudad. La maniobra fue advertida por la propietaria del comercio a través de las cámaras de seguridad. Entre los detenidos hay un menor de edad.
Tras ver la situación, la propietaria del local notificó el hecho a traves del sistema Ojos en Alerta. Dos unidades se desplazaron hasta la zona y lograron interceptar a los sospechosos en calle Mitre y Mosconi.
Portaban un arma de fuego
Durante la requisa, los preventores encontraron entre las pertenencias de los jóvenes una pistola réplica de plástico calibre .22 y un bastón de ski, elementos que quedaron secuestrados en el marco del procedimiento.
Con la llegada del personal policial, ambos fueron trasladados. El joven mayor de edad quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) del Polo Judicial, mientras que el adolescente de 14 años fue trasladado a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.
El procedimiento se inició a partir de la advertencia realizada por la comerciante mediante Ojos en Alerta, cuyo aviso permitió detectar rápidamente la situación y ubicar a los sospechosos antes de que pudieran escapar.