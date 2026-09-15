Dos detenidos por el robo en una despensa de la Ciudad de Mendoza: un menor complicado

La dueña del comercio advirtió el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activó la alerta. Uno de los detenidos tiene 14 años.

Dos hombres fueron detenidos durante la mañana de este martes luego de intentar ingresar por la fuerza a una despensa de la Cuarta Sección, en Ciudad. La maniobra fue advertida por la propietaria del comercio a través de las cámaras de seguridad. Entre los detenidos hay un menor de edad.

Tras ver la situación, la propietaria del local notificó el hecho a traves del sistema Ojos en Alerta. Dos unidades se desplazaron hasta la zona y lograron interceptar a los sospechosos en calle Mitre y Mosconi.

Portaban un arma de fuego Durante la requisa, los preventores encontraron entre las pertenencias de los jóvenes una pistola réplica de plástico calibre .22 y un bastón de ski, elementos que quedaron secuestrados en el marco del procedimiento.

Durante la requisa realizada a los sopechosos se secuestró un arma de fuego. Con la llegada del personal policial, ambos fueron trasladados. El joven mayor de edad quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) del Polo Judicial, mientras que el adolescente de 14 años fue trasladado a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.