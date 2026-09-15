Encontraron con vida en Bolivia al policía jujeño desaparecido hace una semana

El cabo de la Policía Federal Argentina Maximiliano Oscar Martínez, de 31 años, fue encontrado con vida en Bolivia , luego de permanecer una semana desaparecido y ser intensamente buscado en la zona fronteriza entre Jujuy y el vecino país. El hallazgo se produjo este martes en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.

Según la información difundida por autoridades que intervienen en la investigación, efectivos de la Policía Boliviana lo encontraron en la vía pública, en inmediaciones de la Plaza Mercedario, en la zona Mercedario.

Martínez se habría encontrado desorientado y sin poder precisar cómo había llegado hasta ese lugar. Tras recibir asistencia y ser identificada su documentación, los efectivos bolivianos pudieron confirmar su identidad.

La localización fue confirmada por el fiscal Alberto Omar Mendívil, quien interviene en la investigación. El funcionario señaló que la familia del policía jujeño ya fue informada y que ahora las autoridades de ambos países trabajan para establecer las condiciones de su retorno a la Argentina.

Martínez había desaparecido el martes 8 de septiembre, cuando salió de su vivienda en bicicleta. De acuerdo con lo informado por sus familiares, tenía previsto viajar hasta Villazón, Bolivia, para realizar compras y regresar durante la misma jornada.

Al no volver ni establecer contacto con sus allegados, el jueves 10 de septiembre se radicó la denuncia por su desaparición y comenzó un amplio operativo de búsqueda.

Una de las principales pistas surgió del teléfono celular del efectivo. Luego de permanecer apagado durante los primeros días, el dispositivo volvió a registrar actividad en territorio boliviano y permitió a los investigadores reconstruir parte de su recorrido.

La señal fue detectada inicialmente en Villazón y posteriormente en otros puntos de Bolivia. Según explicó el fiscal, los investigadores siguieron indicios que apuntaban primero hacia Tupiza y luego hacia La Paz, recorrido que finalmente condujo hasta el lugar donde fue localizado.

El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad de ambos países. Participaron efectivos de la Policía de Jujuy, la Policía Federal Argentina y la Policía Boliviana, mientras que también se activó una alerta amarilla de Interpol.

Durante los días de búsqueda se realizaron además 15 allanamientos en domicilios particulares y locales nocturnos de Villazón, junto con rastrillajes en sectores de la frontera y operativos con drones.

Buscan reconstruir qué ocurrió

Con Martínez localizado y bajo resguardo de las autoridades bolivianas, la investigación entra en una nueva etapa. El objetivo central será determinar qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecido y cómo llegó desde la zona fronteriza hasta El Alto, a cientos de kilómetros de La Quiaca.

El fiscal Mendívil indicó que todavía no había podido entrevistarse con el policía, por lo que su testimonio será clave para reconstruir el recorrido y establecer las circunstancias de su permanencia en Bolivia.

Otro punto que deberá resolverse es su situación migratoria. De acuerdo con la información manejada por la fiscalía, Martínez habría ingresado de manera irregular a Bolivia, por lo que las autoridades de ese país podrían disponer su expulsión y posterior entrega a sus pares argentinos.

Por el momento, el procedimiento para concretar su traslado hacia la frontera argentina todavía se encuentra en coordinación entre las autoridades de ambos países.