Dolor por la muerte de un motociclista mendocino en Perú: quién era la víctima

El hombre murió durante un viaje en moto por Perú. La noticia fue comunicada este sábado por sus allegados, que expresaron su profundo dolor por la pérdida.

Un mendocino murió en Perú luego de sufrir un accidente de tránsito mientras realizaba un viaje en moto por ese país. La víctima fatal es un hombre de 65 años. Según la información que trascendió este sábado, el hombre formaba parte de un viaje organizado por un grupo de motociclistas.

La triste noticia la dieron a conocer desde el entorno del grupo de viajeros, que al momento del accidente se encontraban en Perú. De acuerdo a la información preliminar, la travesía había sido organizada por Santiago Silvestri, otro mendocino que tiene como pasatiempo andar en motocicleta. El accidente se produjo durante el viernes en las rutas de Perú.

Quién era el motociclista mendocino que falleció en Perú La víctima sería identificada como Carlos Washington Scalabrella, un mendocino de 65 años que disfrutaba de viajar en moto y realizar distintas actividades vinculadas al turismo aventura.

En ese sentido, en sus redes se lo puede observar en distintas partes del mundo. Carlos mostraba orgulloso sus distintas proezas: desde hacer cumbre en el Cerro Montura, en Uspallata, hasta practicar bungee en la región del Everest, en Nepal.

"Lamento informar el fallecimiento de nuestro amigo Carlitos Scalabrella, ayer, en un accidente de tránsito durante nuestro recorrido por Perú. Estamos devastados", fue el sentido mensaje con el que sus compañeros de ruta informaron la partida de Carlos.