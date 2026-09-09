El extraordinario hallazgo de una antigua tumba casi intacta de la cultura chimú en Perú

Arqueólogos en Perú desenterraron una antigua tumba que había permanecido prácticamente intacta durante 600 años.

En el lugar de enterramiento, situado en el norte del país, cerca de Chan Chan, a unos 500 km de Lima, se hallaron los restos de al menos 38 personas.

Jorge Meneses, arqueólogo principal, explicó que tras ‌las excavaciones de los últimos meses ⁠se encontró una estructura de barro de 17 metros por lado y aproximadamente cinco metros de alto, con cinco "cámaras" o habitaciones que en su mayoría ⁠tenían armas de metal, y los 38 restos humanos.

"La plataforma fue diseñada para un personaje de la élite cuya cámara principal ha permanecido sellada por casi 600 años, hasta que nosotros nos topamos con ella", dijo Meneses.

El sitio también contenía diversas reliquias —incluidas armas de metal y objetos de cobre y oro— pertenecientes a la civilización preincaica chimú, una cultura que floreció en la costa norte de Perú entre los años 900 y 1470 d. C.

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Chan Chan era la capital del reino Chimú, donde los integrantes de su clase gobernante solían ser enterrados en plataformas funerarias dentro de estructuras mayores.

Según la Enciclopedia Británica, esta civilización creó "el sistema político más grande e importante de Perú" entre la primera mitad del siglo XV, siendo solo superada por los incas, que conquistaron a los chimúes sobre el año 1475.

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En su apogeo, el Imperio Chimú abarcaba un territorio de unos 1.000 kilómetros de largo sobre la costa del Pacífico, desde la frontera entre Perú y Ecuador hasta Lima.

Valor excepcional

Parte del hallazgo incluye 200 vasijas de cerámica de color negro con pigmentos rojos.

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De acuerdo con Meneses, el hallazgo tiene un "valor excepcional para la arqueología peruana porque va a dejar entender los patrones funerarios de estos individuos".

"Tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma (funeraria)", destacó el arqueólogo.

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Los expertos se mostraron sorprendidos de que el sitio estuviera intacto, ya que en descubrimientos anteriores se habían encontrado restos saqueados y destruidos que databan de la época colonial.

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FUENTE: BBC