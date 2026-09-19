Tragedia en Rivadavia: una mujer murió tras caer a un canal

El hecho ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Santa María de Oro, en Rivadavia. La víctima tenía 46 años.

La víctima fue hallada en un canal de riego, en Rivadavia.

Una mujer de 46 años murió este sábado luego de caer a un canal en inmediaciones de Santa María de Oro, en Rivadavia. Un hombre que se encontraba en el lugar intentó auxiliarla y, posteriormente, efectivos policiales ingresaron al cauce para rescatarla.

El llamado a la línea de emergencias ingresó a las 6:32, alertando sobre la presencia de una mujer dentro del canal. Ante esa situación, personal policial se desplazó hasta el lugar y encontró a la víctima en el interior del cauce.

El despliegue para intentar rescatar a la mujer y la principal hipótesis Los efectivos realizaron distintas maniobras para intentar asistirla y, a las 6:54, ingresaron al agua para alcanzarla y retirarla del canal. Una vez en tierra comenzaron inmediatamente las maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Al arribar al lugar, el profesional médico constató el fallecimiento de la mujer. Si bien las causas del fallecimiento de la mujer son materia de investigación, de momento la principal hipótesis de la Policía apunta a que la víctima se habría suicidado.