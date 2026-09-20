Cómo era "el pellizco", la maniobra de dos cajeros de un banco para quedarse con dinero de los depósitos

La condena contra Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, dos ex empleados del Banco Nación de Orán, permitió reconstruir cómo funcionaba el llamado “pellizco” , una maniobra mediante la cual sustraían billetes de los depósitos en efectivo realizados por clientes. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditados 18 hechos ocurridos durante 2023.

El mecanismo aprovechaba una característica del sector de cajas: los clientes entregaban los fajos de dinero, pero la máquina contadora de billetes estaba ubicada en un box contiguo, fuera de su campo visual. Además, un vidrio esmerilado impedía observar con claridad el procedimiento. Según se acreditó durante el juicio, Castro llevaba el efectivo hasta ese sector y retiraba algunos billetes antes de colocarlos en la máquina o luego de una primera pasada por el dispositivo.

El dinero sustraído era escondido dentro de un folleto publicitario del propio Banco Nación. Cuando la contadora marcaba una cifra menor a la esperada, los clientes no sospechaban de la cajera: varios entendían que habían contado mal el efectivo antes de llegar a la sucursal. Algunos incluso completaban de su propio bolsillo la diferencia detectada durante la operación.

Esa confianza resultó clave para sostener la maniobra. Castro llevaba más de 30 años trabajando en la sucursal y atendía a clientes habituales, entre ellos personas vinculadas con empresas locales que concurrían con importantes cantidades de efectivo. Durante el juicio, una de las víctimas resumió lo ocurrido con una frase: “Nunca pensé que me estaban robando” .

El esquema comenzó a quedar expuesto el 17 de noviembre de 2023, cuando otro trabajador de la entidad se acercó a la caja de Castro por una gestión interna. Mientras esperaba que terminara de atender a un cliente, observó cómo la cajera apartaba dinero del depósito y lo guardaba dentro de un folleto. Tras verificar su contenido, constató que allí había billetes retirados del fajo entregado para depositar.

La situación fue comunicada a los superiores y derivó en una revisión de las cámaras de seguridad. Los investigadores analizaron registros que se remontaban al 19 de julio de 2023 y detectaron movimientos similares. Las imágenes se convirtieron en una de las pruebas centrales del juicio, junto con los testimonios de clientes que habían registrado faltantes pero que, en ese momento, no los habían vinculado con una posible sustracción.

Las condenas por los 18 hechos acreditados

La Fiscalía había atribuido inicialmente 22 hechos, pero el Tribunal Oral Federal N°2 tuvo por acreditados 18 episodios: 17 cometidos por Castro y uno por Arias Knudsen. El juez Domingo Batule condenó a la mujer a dos años de prisión en suspenso y al hombre a seis meses de prisión en suspenso, como responsables de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El magistrado destacó “lo aceitada que era la maniobra delictiva” y remarcó el abuso de confianza sobre las víctimas. Además de las penas, ambos recibieron inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de cada condena y deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.